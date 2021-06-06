Çimentospor maçlarını yeni statta oynayacak

HALİL ÖZTÜRK

Bölgesel Amatör Lig’de ilimizi temsil edecek olan Çimentospor’a AK Parti MKYK üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’dan saha desteği.

Maçlarını Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stad’ında oynayacak olan Çimentospor kapalı tribünün çatısının sökülmesi ve ortamın kötü olması nedeni ile destek istediği Ceylan da maçlarını yeni stadyumda oynamaları için gerekli desteği verdi.

Çimentospor maçlarını oynayacağı Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stad’ında çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil beyazlılar stadın kapalı tribün çatısının Belediye tarafından alınması nedeni ile gerek stad içinde gerekse stad dışında oluşan çirkin görüntü nedeni ile Çorum’u temsil edecekleri maçlarının daha iyi ortamda oynanması için Ahmet Sami Ceylan’dan destek istedi.

Ceylan yapılan görüşme sonunda Çimentospor’un maçlarını yeni stadyumda oynaması için gerekli girişimleri yaptığını belirterek resmi yazışmaların yapılarak çarşamba günü ilk maça yetiştirilmesini istedi.

Görüşme sırasında takım hakkında bilgiler alan Ahmet Sami Ceylan parti görevilisi olarak İzmir’de bulunduğunu hafta içi maçına ise meclis toplantıları nedeni ile katılayacağını belirterek yakından takip edeceğini ve en kısa sürede de bir maçlarını izlemek istediğini söyledi. Ceylan, Çorum’u temsil eden her takımın yanında olduklarını ve ellerinden gelen katkıyı vereceklerini belirterek Çimentospor’a zorlu müsabakalarında başarılar diledi.

Çimentospor Başkanı Ali Dursun ise Ahmet Sami Ceylan’a bu desteğinden dolayı teşekkür etti.