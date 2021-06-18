Çimentospor Sivas’ta moral arıyor

Çimentospor ikinci yarının ilk maçında yarın Sivas Cumhuriyet Üniversitesi deplasmanında ilk dış saha puanlarını almak istiyor.

Yeşil Beyazlılar yarın saat 17’de Cumhuriyet Üniversitesi sahasında oynanacak maçta ligdeki ilk deplasman puanlarını almak için mücadele edecek.

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 5. Grupta mücadele eden Çimentospor ligin ilk yarısında evinde oynadığı ilk maçta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ni 2-1 yenmiş ardından üst üste iki deplasman maçında ise Kayseri MR Grup’a 2-1, Talasgücü Belediyespor’a ise 2-0 yenilmişti.

İki deplasman mağlubiyeti ile grupta liderlik iddiasını büyük oranda kaybeden Çimentospor yarın deplasmanda oynayacağı Cumhuriyet Üniversitesi maçını kazanarak grupta kendine üst sıralarda yer bulmak istiyor. Çimentospor’da ilk yarıdaki üç maçta cezalı oldukları için forma giyemeyen sezon başı Çorum FK’dan alınan Emre Okutan, Samet Kavyak ve Emircan Sönmez cezalarını tamamladılar ve yarınki maçta ilk kez forma giyebilecekler. Talasgücü maçında kırmızı kart gören Nuri Can ise yarınki maçta forma giyemeyecek.

Grupta ilk yarıda oynanan üç maç sonunda Kayseri MR grup takımı 9 puanla lider durumda bulunurken diğer üç takımın ise birer galibiyet ve üçer puanla sıralanıyorlar. Çimentospor averajla üçüncü sırada yer alıyor. Yarın ikinci yarının ilk maçında Kayseri derbisinde Emar Grup FK ile Talasgücü Belediyespor takımları karşılaşacaklar.

Çimentospor yarın oynayacağı Cumhuriyet Üniversitesi maçına günübirlik gidecek. Yeşil beyazlılar bugün yapacakları antrenman ile Cumhuriyet Üniversitesi maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Çimentospor yarın saat 10’da Sivas’a hareket edecek.

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2021, 19:18