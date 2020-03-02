Çimentospor zorlanmadı

HARUN AKKAYA

1. Amatör Küme’de geçtiğimiz hafta sonu en yakın rakibini yenerek zirvede yalnız kalan Çimentospor dün evinde konuk ettiği İskilipspor’u 2-0 yenerek yoluna kayıpsız devam etti.

1 nolu sahada oynanan maçta Çimentospor ilk dakikalardan itibaren üstünlüğü ele geçirdi ve 35. dakikada Cihat’ın attığı golle rakibi önünde 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu golle önde tamamladı.

İkinci yarının başında İskilipspor’un maça ortak olma çabasına izin vermeyen Çimentospor 62. dakikada Mücahit ile farkı ikiye çıkardı ve rahatladı.

Kalan bölümde iki takımında çabası sonuç vermedi ve sahadan 2-0 galip ayrılan Çimentospor 42 puanla liderliğini devam ettirirken İskilipspor ise 20 puanda kaldı.