Çimentospor’da moraller bozuk

HARUN AKKAYA

Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Çimentospor Kayseri’de dört günde oynadığı ikinci maçtan da puansız ayrılarak umutlarını bitirdi.

Maç sonunda yeşil beyazlı takımda moraller son derece bozuktu. Pazar günü Kayseri MR Grup önünde verdiği mücadele ile umut veren Çimentospor, Talasgücü Belediyespor karşısında ise kelimenin tam anlamı ile döküldü.

Yoğun yağmur altında oynanan maçta rakibi önünde hücumda hiç bir varlık gösteremeyen ve çok basit goller yiyen Çimentospor sahadan puansız ayrılarak üçünçü maçlar sonunda üç puanda kaldı. Grupta Kayseri MR takımı üç maçınıda kazanarak liderliğini pekiştirdi.

Çimentospor’da maç sonu moraller bozuktu ve ağızları bıçak açmıyordu. Yeşil beyazlılar pazar günü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile ikinci yarının ilk maçında oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün başlayacak.