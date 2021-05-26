Çimentospor’dan güzel prova

HARUN AKKAYA

Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Çimentospor dün oynadığı hazırlık maçında Tokat Niksar Belediyespor’u 2-1 yenerek zorlu maçlar öncesinde iyi bir prova yaptı.

Niksar Belediyespor güçlü kadrosu ile maçın ilk yarısında daha etkili bir oyun ortaya koydu. Maçın 11. dakikasında Sadık’ın yaklaşık 25 metreden sert vuruşunda top köşeden Niksar ağlarına gitti ve temsilcimiz 1-0 öne geçti.

Golden sonra konuk takım beraberlik için yüklendi ve 42. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Barış’ın ortasında arka direkte Onur boş durumda kafa ile topu ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı.

İkinci yarıda ise Çimentospor daha çok sahip oldu ve pozisyonlar buldu ancak son vuruşlarda başarılı olamadı. Son bölümde orta sahada Emre topu aldı rakibinden kurtulduktan sonra savunma arkasına attığı topa Umut hareketlendi ceza sahası içinde kalecinin yanından düzgün bir vuruşla topu rakip ağlara göndererek skoru 2-1 yaptı.

Maçın kalan bölümünde takımların çabası sonuç vermedi ve Çimentospor zorlu rakibini 2-1 yenerken ortaya koyduğu performans ile büyük beğeni topladı.