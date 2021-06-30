Çimentospor’dan üç isim kamp kadrosunda

HARUN AKKAYA

Çorum FK kendi alt yapısından yetişen bu sezon Çimentospor’da forma giyen üç futbolcuyu sezon başı kamp kadrosuna aldı.

Kırmızı Siyahlı kulüp Sportif Direktörü Oğuzhan Yalçın Çimentospor’un iç sahada oynadığı üç maçınıda izledi. Başkan Fatih Özcan’ın da iki maçını izlediği yeşil beyazlı kulüpten tecrübeli isim Sefa Akın Başıbüyük ile birlikte kırmızı siyahlı takım alt yapısından yetişen ve bu sezon başı Çimentospor’a oynamaları için verilen Emre Okutan ve İbrahim Enes Hoş sezon başı kampına dahil edildi.

2011 yılında Çorumspor alt yapısında forma giyen ve iki sezon sonra içinde bir çok kez milli takımı değişik kategorilerde giyme başarısı gösteren Sefa Akın Başıbüyük 2011-12 sezonunda Trabzonspor’a o dönemin en büyük bonservis bedeli ile transfer olmuştu. Ardından 1461 Trabzon ve Giresunspor takımlarında kiralık olarak forma giyen Sefa Akın Başıbüyük daha sonra Çorum Belediyespor’da yarım sezon oynadıktan sonra amatöre dönerek Çarşambaspor, Atakum Belediyespor ve son olarakta ilimiz amatör takımı Çimentospor formasını giydi. Sefa Akın Başıbüyük yeniden kırmızı siyahlı takımda profesyonel olarak forma giymeyi hedefliyor.

Diğer iki isim Emre Okutan ve İbrahim Enes Hoş ise Çorum FK alt yapısında forma giydikten sonra bu sezon başında Çimentospor’da oynamaları için verildi. İki genç futbolcu kırmızı siyahlı takımın sezon başı hazırlık kampına katılacaklar.

Emre Okutan’ın tedavisine yakın ilgi

Çorum FK kendi alt yapısından yetişen ve bu sezon Çimentospor formasını giyen Emre Okutan’ın sakatlığının tedavisine hemen el koydu. Sportif Direktör Oğuzhan Yalçın genç futbolcunun şikayeti üzerine dün Ankara’ya Doktor Savaş Kudaş’a gönderdi. Yapılan muayene sonunda iğne ile maçlara çıktığı için ağır hasar olduğu tesbit edildi.

Tedavi sürecine hemen başlanmasını isteyen Yalçın genç futbolcunun tedavi sürecinin en kısa sürede tamamlanarak takımla çalışması için gereken herşeyin yapılacağını söyledi.