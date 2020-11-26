Cizre-Osmaniyespor maçı Ahmet Ecevit’in

HARUN AKKAYA

Klasman Hakemi Ahmet Ecevit’e 3. lig 3. grupta alt sıraları yakından ilgilendiren zorlu maçta görev. Cizrespor- Osmaniyespor maçını Ecevit yönetecek.

28 Kasım cumartesi günü saat 13’de Cizre Hamit Özalp Stad’ında oynanacak Cizrespor ile Osmaniyespor arasındaki maçta Ecevit’in yardımcılıklarını ise Sivas’dan Haydar Avcı ve Kayseri’den Levent Yeşilyurt yapacaklar. Maçta dördüncü hakem olarak ise ilimiz Bölgesel Bayan hakemi Nuriye Çınar Bal görev yapacak.

Bu sezon Bölgesel Bayan Hakemi olan Nuriye Çınar Bal profesyonel ligde ikinci kez dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Grupta ev sahibi Cizrespor takımı üç puanla 16. sırada yer alırken konuk Osmaniyespor ise 4 puanla 14. sırada yer alıyor.