‘Çok arzuladığımız bir sezon olmadı’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan çok arzuladıkları bir sezon olmamasına rağmen en azından son haftalara kadar camiayı play-off heyecanı içinde tuttukları için teselli bulduklarını söyledi.

Özcan, Sarıyer ile oynanan maçla tamamlanan ilk yarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda biten sezonun bir değerlendirmesini yaptı.

Özcan açıklamasında şunları söyledi: ‘Dün sahamızda oyşnadığımız Sarıyer maçı ile birlikte 2020-21 sezonunu tamamlamış olduk. Sezon içerisinde genç futbolcumuz Kıvanç Kaya’nın can sıkan sakatlığı ve pandemi sürecinde takım halinde atlatmış olduğumuz koronvirüs hastalığı dışında çok şükür sorun teşkil edecek ciddi durumlarla karşılaşmadık.

Bizim adımıza çok arzuladığımız bir sezon olmamasına rağmen en azından son haftalara kadar camiamıza play-off heyecanının içerisinde tutmaya çalıştık. Golcü oyuncumuz Sinan Kurumuş’un 27 golle grubumuzda gol kralı olarak sezonu tamamlaması hem kulübümüz hem de taraftarlarımız adına sevinç ve gurur kaynağı olmuştur. Bizlere bu sevinç ve gururu yaşatan Sinan kardeşimi ve onun nizdinde tüm takımı yürekten kutluyorum.

Bu zorlu sezonda birlikte yol yürüdüğüm yönetici arkadaşlarıma, sezona başladığımız değerli hocam Bahri Kaya ve ekibine, sezonu tamamladığımız değerli hocam İsmet Taşdemir ve ekibine, futbolcu kardeşlerime, kıymetli kulüp çalışanlarımıza spor basınımıza ve tribünde yerlerini alamamalarına rağmen ekran başında duaları ile bizlerden desteğini esirgemeyen büyük taraftarlarımıza tüm sponsorlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum.

Geride bıraktığımız sezonu şampiyon olarak tamamlayan tüm takımları tebrik ederken play-off mücadelesi verecek olan takımlara da başarılar diliyorum. Ayrıca küme düşen takımlara da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu zor günlerde böylesine zor bir görevi ifa ederken sünçi lisan etmişsem affola. Sağlıcakla kalın, saygılarımla’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2021, 18:50