'Come to Murat Yıldırım' kampanyası

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’dan Süper Lig'de forma giyen Murat Yıldırım kampanyası. Çorumlu tecrübeli futbolcuyu yeni sezonda kırmızı siyahlı formayı giydirmek için taraftar grupları sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattılar.

Tüm taraftar gruplarının yaptığı kampanyada murat Yıldırım Çorum FK’ya davet ediliyor ve ‘Çorum seni bekliyor kral yak gel’ mesaj yayınlanıyor.

Kırmızı Siyahlı takımın taraftar grupları tüm paylaşımlarında Murat Yıldırım’ı etiketleyerek davetlerini tecrübeli futbolcuya ulaştırdıkları görüldü.

Taraftarların bu kampanyasının boşa olmadığı ve Çorum FK’nında tecrübeli futbolcu ile görüştüğü öğrenildi. Murat Yıldırım’ın ise gelen teklifleri değerlendirmek için süre istediği öğrenildi. Yıldırım’ın Süper Lig takımları ile yapacağı görüşme sonunda anlaşma sağlanamazsa Çorum FK’nın teklifini değerlendireceği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2021, 18:21