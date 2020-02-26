ÇORDEF’in turnuvasına yoğun ilgi

HURŞİT BOZKURT

Merkezi Ataşehir'de bulunan Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF) Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın adına futbol turnuvası düzenledi.

Yoğun bir katılımın yaşandığı turnuvanın açılış seramonisinde konuşan Çorum Dernekler Federasyonu Genel Başkanı İsmail Gölten birlik ve beraberlik mesajları verdi.

“Birlik beraberlik içinde olduğunuzda Çorumlular olarak güzel projelerde hep birlikte olacağız. Çorumlular’ı İstanbul'da en iyi şekilde temsil ederek gençlerimize gurbetteki hemşehrilerimize sahip çıkacağız.” diyen Gölten, turnuvaya katılan tüm Çorumlular’a ve destek veren kuruluşlara teşekkür etti.

Davul zurna eşliğinde gerçekleştirilen kupa töreninde, Şampiyon Derekışla ve ikinci olarak turnuvayı tamamlayan Beyder köyü takımı kupalarını yöneticilerden teslim alırken, tüm katılımcılara da madalya takdim edildi.