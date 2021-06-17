Çorum Belediyesi FİLE’de 2. Lig için Tokat Grubu’nda

HALİL ÖZTÜRK

Voleybol Erkekler Bölgesel Lig final grubunda Çorum Belediyesi Gençlikspor, Tokat grubunda mücadele edecek, Voleybol Federasyonu tarafından grup maçları sonunda birinci olan takımların mücadele edeceği final grubunda grup merkezleri açıklandı.

Çorum Belediyesi Gençlikspor 21-23 Haziran tarihlerinde Tokat’ta yapılacak final grubunda mücadele edecek.

Çorum Belediyesi Gençlikspor, Ankara Karşıyaka İdman Yurdu, Erzincan Yurdum Gençlikspor ve Samsun Voleybol takımları ile mücadele edecek. Üç gün tek devreli lig statüsü sonunda gruplarında birinci olan takımlar önümüzdeki sezon 2. ligde mücadele etmeye hak kazanacaklar.

Hüseyin Akbaş Spor Salonu’nda pazartesi günü başlayacak final grubunda ilk maçta saat 16’da Ankara Karşıyaka İdman Yurdu ile Samsun Voleybol karşılaşacak. Saat 18’deki ikinci maçta ise Çorum Belediyesi Gençlikspor ile Erzincan Yurdum Gençlikspor karşılaşacak.

22 Haziran salı günü saat 16’da Ankara Karşıyaka İdman Yurdu ile Erzincan Yurdum Gençlikspor takımları karşılaşacak. Saat 18’de ise temsilcimiz Çorum Belediyesi Gençlikspor- Samsun Voleybol SK karşılaşaçak. 23 Haziran çarşamba günü ise saat 11’de Ankara Karşıyaka İdman Yurdu - Çorum Belediyesi Gençlikspor saat 13’de ise Erzincan Yurdum Gençlik- Samsun voleybol takımları karşılaşacak.