Çorum Belediyesi Gençlikspor raketleri 3. Lig’e çok iyi başladı

MURAT KARASU

Çorum Belediyesi Gençlikspor Masa Tenisi takımı 3. ligde ilk hafta maçları sonunda erkeklerde ikinci bayanlarda üçüncü olarak tamamladı.

4-6 Ekim tarihleri arasında Antalya Kemer’de yapılan Masa Tenisi 3. lig 1. etap müsabakalarında Çorum Belediyesi Gençlikspor erkeklerde Arda Kekillioğlu, Yiğit Furkan Şimşek ve Mahmutcan Öztuna’dan oluşan kadrosu ile çıktığı ilk etapta yaptığı sekiz maçtan yedisini kazandı birini ise kaybetti ve 15 puan averajla ikinci sırada yer aldı. Erkek takımı İstanbul Masa Tenisi Derneği, Erzurum Türk Telekomspor’u 3-0 Eskişehir ASP, Ankara Masader, İstanbul DSİspor ve Samsun Maarif Koleji’ni 3-1 Samsun Veteran MTD’ni ise 3-2 yenerken Daruşşafakaspor takımına 3-2 yenildi. Ligde ilk etap sonunda Vakfıkebir 14 Şubat sekiz maçınıda kazanarak 16 puanla lider tamamlarken Samsun VMTD, Darüşşafaka, Çorum Belediyesi Gençlikspor B takımları birer mağlubiyetle ikinci sırada yer aldılar.



Bayanlarda ise Aybüke Banu Şimşek, Ezel Arslan, ve Ecrin Çınal’li kadrosu ile Çorum Belediyesi Gençlikspor ise yedi maçta altı galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. Bartınspor, Ankara Masader, av. Mahmut Düşün MTAL Gençlikspor ve Samsun Maarif Koleji’ni 3-0 yenerken Kahramanmaraş Kano Yelken İnhsas’ı 3-2, aydın Gençlikspor’u 3-1 ynerken Bursa Büyükşehir Belediyespor’u ise 3-1 yendi.

Ligde ikinci etap müsabakaları sonunda ilk sekiz sırada yer alan takımlar play-off son sekizde kalanlar ise klasman maçları oynayacaklar. Play-Off müsabakaları sonunda erkekler ve bayanlarda ilk üç sırayı alan takımlar önümüzdeki sezon 2. ligde mücadele etmeye hak kazanacaklar.