Çorum Belediyesi Gençlikspor’un EFE’leri zirveyi ele geçirdi:3-0

HARUN AKKAYA

Erkekler voleybol 2. liginde Çorum Belediyesi Gençlikspor gruptaki diğer temsilcimiz Sungurlu Belediyespor deplasmanında 3-0 galip gelerek ikinci yarıya lider olarak başladı.

Ligin ilk yarısında evinde 3-0 yendiği Sungurlu Belediyespor deplasmanında maça çok etkili başlayan Çorum Belediyesi Gençlikspor hücumdaki etkili oyunu ile rakibine kolay sayı şansı vermedi ve ilk seti 25-12 gibi farklı skorla kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette ev sahibi Sungurlu Belediyespor savunmasını yükseltti ve rakibine kolay şansı vermeyince çekişmeli geçen bu sette final bölümünde Çorum Belediyespor hücumdaki etkili isimleri ile 25-21 alarak 2-0, öne geçti.

Üçüncü settede rakibinin maça ortak olmasına izin vermeyen Çorum Belediyesi Gençlikspor son seti 25-20 maçıda 3-0 kazanarak üç puanla evinde döndü. İlk yarıyı averajla lider tamamlayan Anadolu Voleybol’ün Halkbank önünde 3-1 galip gelmesi ile Çorum Belediyesi Gençlikspor averajla liderliği ele geçirdi.