Çorum Belediyesi Pehlivanları Kumluca’da

HALİL ÖZTÜRK

Antalya'da bugün başlayacak olan Kumluca Güreşlerinde şehrimizi temsil edecek olan güreşçiler Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’ı ziyaret etti.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorumlu güreşçileri Antalya’nın Kumluca ilçesinde düzenlenecek güreşlere uğurladı. Yağbat, makamında gerçekleştirilen ziyarette güreşçilerin bugüne kadar yaptıkları çalışmaların meyvelerini alacaklarını dile getirerek müsabakalarda alacakları derecelerle gelecek nesillere de örnek olmalarını istedi.

Kumluca’nın sadece bir başlangıç olduğunu ve ardından Bursa ve Kırkpınar’da da başarılarla döneceğini vurgulayan Yağbat, “22-23 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacak olan Kumluca Yağlı Güreşleri’nde Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yağlı Güreş Takımı şehrimizi 10 sporcumuz ile temsil edecek. Güreşçilerimizin ellerinden gelenin en iyisini yaparak başarılarla döneceğine inanıyorum. Aldıkları her başarı bir sonraki nesil için örnek olacak ve bu başarılar katlanarak devam edecek. Kumluca’nın ardından Bursa ve Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde de takımımız yine başarılarla dönecek. Tüm sporculara başarılar diliyorum’ dedi.

10 pehlivan mücadele edecek

Kumluca’da bugün başlayacak olan yağlı güreşlerde Çorum Belediyesi Gençlikspor kafilesinde bir idareci ve on sporcu bulunuyor. Ahmet Selbest başkanlığındaki kafilede güreşçiler Sinan Mumcu, Bekir Eryücel, Mehmet Ali Eryücel, Murat Kalender, Batuhan Şahin Laik, Mücahit Alkoç, Yasin Havyar, Rasim Saraç, Veysel Sarıkaya, Metehan Sever.