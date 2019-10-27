Çorum Belediyesi’nden amatörlere malzeme desteği

Çorum Belediyesi tarafından merkezde bulunan 17 amatör kulübe malzemeleri düzenlenen törenle dağıtıldı.

Belediye tarafından 16 amatör futbol kulübü ile bir voleybol takımına malzemelerinin toplam değeri 67 bin lira olarak açıklandı.

Cumartesi günü 1 nolu sentetik çim sahada düzenlenen malzeme dağıtım törenine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Gençlikspor Bakanlığı Danışmanı Süleyman Bayraktar, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sefer Kurtaran, TÜFAD Şube Başkanı Remzi Karahan, İl Hakem Derneği Başkanı Durmuş Buyruk, Amatör kulüp idareci antrenör ve sporcular ile kalabalık bir veli topluluğu katıldı.



Malzeme dağıtım töreninde ilk olarak konuşan Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sefer Kurtaran, amatör kulüpler olarak her yıl İl Özel İdaresi ve Çorum Belediyesi’nden aldıkları malzeme destekleri ile sezonun malzeme ihtiyaçlarını karşılandığını belirterek bunun için teşekkür etti. Kurtaran amatör sporun gelişimi için bu desteklerin artarak devam etmesinin önemine değindi ve katkıda bulunan herkese teşekkür etti.



Daha sonra konuşan Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Haşim Eğer ise kendilerininde sporun içinden geldiğini toprak sahalarda futbol oynadıklarını malzemelerini kendilerinin aldığı günlerden bugün çim sahalara ve bu tür malzeme desteklerine gelindiğini belirterek ‘Gerçekten ülke olarak büyük bir gelişim gösterdik. Spor tesisleri açısından iyi bir noktaya geldik. Sporu seven bir Belediye Başkanımız var ve onun vereceği katkı ile daha güzel günlere hep birlikte ulaşacağımıza inanıyorum. Bu malzeme desteğinde emek veren tüm Belediye personelimize teşekkür ediyorum’ dedi.



Törende daha sonra Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın bir konuşma yaptı ve ardından da kulüplere malzemeleri protokol üyeleri tarafından teslim edildi.

17 amatör kulübe toplam 1720 adet malzeme dağıtıldı. Toplam maliyeti 67 bin lirayı geçen bu malzemeler içinde 15 kulübe forma, eşorfman, tozluk, şort tekmelik, iki kulübe eşorfman bir kulübe ise bayan voleybol takımı malzemeleri dağıtıldı. Tören günün anısına çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi.