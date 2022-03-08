Çorum Belediyespor 1.Lig'de

Birinci lige yükselen Çorum Belediyesi GSK Voleybol takımı Çorum’un gururu oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen final maçlarının ardından 1. Lig’e yükselen Gençlik ve Spor kulübü kupasını aldı.

Çorum Belediyesi GSK Voleybol Takımı, Play-Off final grubunun son maçında İstiklal Ortaokulu’nu 3-0 mağlup eden Çorum’un efeleri birinci lige yükseldi.

Final maçının ardından kupa ve ödül töreni gerçekleştirildi. Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’ın da katıldığı törende Çorum Belediyesi GSK Voleybol Takımına kupası Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Göksu tarafından verildi.