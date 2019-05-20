Çorum Belediyespor Masa Tenisi Takımı 1. Lig’e yükseldi

HARUN AKKAYA

Çorum Belediyesi Gençlikspor Masa Tenisi erkek takımı 2. ligi ikinci olarak bitirerek önümüz deki sezon 1. ligde mücadele etmeye hak kazandı. Hafta sonunda İstanbul Tozkoparam Spor Salonu’nda yapılan Masa Tenisi 2. lig play-off müsabakalarında Çorum Belediyesi Gençlikspor takımı Mahmutcan Öztuna, Metin Bekar, Hüseyin Durmaz, Uğurcan Dursun ve Umut Coşar’lı kadrosu ile mücadele etti.

Çorum takımı play-off etabında Yalova Belediye Gençlikspor, İstanbul FMV Işıkspor, Bitlis Gençlikspor ve İstanbul Yıldırımspor’u 3-0 yenerken Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’u 3-2 yenerken Lefke Avrupa Üniversitesi takımına ise 3-1 mağlup oldu.

Müsabakalar sonunda Lefke Avrupa Üniversitesi 28 puanla namağlup olarak birinci olurken Çorum Belediyesi Gençlikspor 24 puan ve averajla ikinci Balıkesir Büyükşehir Belediyespor aynı puanla üçüncü olurken FMV Işıkspor ise 23 puanla dördüncü olarak 1. lige yükselmeye hak kazandılar.

Çorum Belediyesi Gençlikspor Başkanı Nadir Solak güçlü rakiplerini geride bırakarak önümüzdeki sezon 1. ligde mücadele etmeye hak kazanan masa tenisi takımı antrenör ve sporcuları ile lig maçları boyunca takımı yalnız bırakmayan Fenerbahçe ve milli takım sporcusu Ali Afşin Gül ve masa tenisi antrenörü Köksal Gül’e teşekkür etti.