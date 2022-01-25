Çorum Belediyespor minik raketleri 2. Lig yolunda

MURAT KARASU

Çorum Belediyesi Gençlikspor B masa tenisi takımı 3. ligde ikinci etapta yaptığı altı maçı da kazanarak 3. sıraya yükseldi.

Antrenör Gökmen Öcal yönetiminde Arda Kekillioğlu, Muhammed Fatih Kaymaz ve Görkem Öcal’dan oluşan kadrosu ile İzmir’de yapılan 2. etap müsabakalarında Büyükşehir Belediye Ankaraspor, Mersin Akademi Anadolu Lisesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyespor’u Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi ve Kayseri Halat Gençlikspor takımlarını 3-0, Zonguldak Özel İdare Yolspor takımını ise 3-2 yenerek altıda altı yaptı ve 28 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Ligde ilk iki etap sonunda Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 29 puanla lider durumda bulunurken Trabzon Vakfıkebir 14 Şubat takımı ve Çorum Belediyesi Gençlikspor 28’er puanla ikinci ve üçüncü sırada bulunuyor. 3. ligde dört etap yapılacak maçlar sonunda ilk sekiz içinde yer alan takımlar2. lige yükselmek için play-off son sekiz takım ise ligde kalmak için mücadele edecek. Play-off maçları sonunda ilk üç sırayı alan takımlar 2. lige yükselecek.