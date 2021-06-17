Çorum Belediyespor’a bir milli gurur daha

HALİL ÖZTÜRK

Çorum Belediyesi Gençlikspor’a bir milli gurur daha. Samet Yaldıran ve Tansel Can Örtücü Gençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda milli mayoyu giyecekler.

Milli takım seçmelerindeki performansları ile İstanbul Sarıyer Mersinli Ahmet Tesislerinde 9 Haziran’da başlayan grekoromen milli takımhazırlık kampına katılan 82 kiloda Samet Yaldıran ve 87 kiloda Tansel Can Örtücü yapılan seçmelerde başarılı olarak Avrupa Şampiyonası’nda milli mayoyu giymeye hak kazandılar.

Samet Yaldıran ve Tansel Can Örtücü genç grekoromen milli takımı ile 28 Haziran’a kadar çalışmalarını İstanbul’da sürdürecek. Milli takım 28 Haziran ile 4 Temmuz tarihleri arasında Almanya’nın Dortmund şehrinde yapılacak olan Gençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonasında milli mayoyu giyecekler.