Çorum Belediyespor’un konuğu Anadolu Voleybol

YÜKSEL BASAR

Erkekler Voleybol 2. ligindeki temsilcilerimizden Çorum Belediyesi Gençlikspor üçüncü hügta maçında yarın evinde Anadolu Voleybol ile karşılaşacak.

Ligde ilk iki maçını kazanarak 5 puanla grupta ikinci sırada yer alan Çorum Belediyesi Gençlikspor yarın saat 13’de Atatürk Spor Salonu’nda Anadolu Voleybol ile karşılaşacak.

Anadolu Voleybol ligdeki ilk maçında Halk Bank’ı 3-0 yenerek lige üç puanla başladı. İkinci haftayı bay geçen Anadolu Voleybol, Çorum deplasmanından kazanarak dönmek istiyor.

Temsilcimiz ise ilk maçında evinde Sungurlu’yu 3-0 yendikten sonra ikinci maçında TVF Spor Lisesi deplasmanında geriden gelerek müthiş bir geri dönüşe imza atıp maçı 3-2 kazanmayı başarmıştı. Bu galibiyetle grupta ikinci sırada yer alan Çorum Belediyesi Gençlikspor çıkışını sürdürmek için evinde oynayacağı bu zorlu maçı kazanarak yoluna namağlup devam etmek istiyor.

Hastalığı nedeni ile iki maçtır takımın başında görev alamayan Yusuf Biçer yarınki maçta ilk kez takımının başında görev yapacak. Biçer iyi başladıkları ligde evlerinde puan kaybı yaşamak istemediklerini ve taraftarlarınında vereceği destek ile kazanarak yollarına kayıpsız devam edeceklerini söyledi.

Atatürk Spor Salonu’nda saat 13’de başlayacak maçı Hasan Öztürk yönetecek yardımcılığını ise Hasan Olgun yapacak.