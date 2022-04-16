Çorum bitti demeden bitmez!⚽

Çorum FK ligin 35.haftasında Bursa deplasmanında İnegölspor'a konuk oluyor.

Üst üste aldığı galibiyetlerle play off potasına iyice yaklaşan ve gçetiğimiz hafta 1461 Trabzon'u son saniye golüyle yıkan Çorum FK, Bursa'dan 3 puanla ayrılmak istiyor.

Çorum FK'da bu maçta sakatlığı bulunan Muhsin ve Sefa Akın forma giyemiyor.

Karşılaşma Manisa bölgesi hakemi Şevket Teker'in düdüğü ile başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

⚽ 33. dakikada Yusuf Özdemir'in attığı golle İnegölspor 1-0 öne geçti.

İLK YARI İNEGÖLSPOR'UN 1-0 ÜSTÜNLÜĞÜ İLE SONA ERDİ.

⚽ DAKİKA 48: Çorum FK Mehmet Akyüz'ün attığı golle eşitliği sağladı: 1-1

⚽ DAKİKA 90+4: Çorum FK Mehmet Akyüz'ün son saniye golüyle maçı 2-1 kazandı.

MAÇ 2-1 ÇORUM FK'NIN ÜSTÜNLÜĞÜ İLE SONA ERDİ.

ÇORUM FK'DAN YİNE MUCİZE DÖNÜŞ

Çorum FK, Bursa deplasmanında İnegölspor'u son saniye golüyle yıktı. Maçın ilk yarısında istediği oyunu oynayamayan Çorum FK, 33. dakikada Yusuf'un attığı golle geriye düştü. İlk yarı İnegölspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıya 3 değişiklikle başlayan Çorum FK, oyunda kontrolü eline aldı ve ikinci yarının hemen başında Mehmet Akyüz ile eşitliği sağladı. Kalan dakikalarda istediği pozisyonları bulamayan Çorum FK, geçtiğimiz hafta Trabzon maçında olduğu gibi yine son saniyede Mehmet Akyüz'ün golüyle maçı 2-1 kazandı.

Çorum FK, bu sonuçla puanını 61'e yükseltti ve 4.sıraya yerleşti. Çorum FK, haftaya evinde seyircisiz maçta Niğde FK'yı ağırlayacak.

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2022, 17:24