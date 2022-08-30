Çorum'da FK'da şok ayrılık!

Çorum FK'nın sezon başında Ankara Demirspor'dan transfer ettiği Yusuf Akyel takımdan ayrıldı.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcularımızdan Yusuf Akyel, sportif direktörümüz Muhammet Fettahoğlu’na kulübümüzden ayrılma istediğini iletmiştir. Başkanımız Oğuzhan Yalçın, Kulüp CEO’muz Abdülhamit Yıldız ve Teknik Direktörümüz Mert Nobre’nin yapmış olduğu istişare sonucu ayrılmasına izin verilmiştir. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." denildi