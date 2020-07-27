Çorum FK 11 Ağustos’ta toplanıyor

HARUN AKKAYA

Çorum FK yeni sezon için 11 Ağustos’ta toplanacak ve ilk çalışmasını yapacak. Kırmızı Siyahlı takımda Genel Koordinatör Ersin Küçükoğlu, Teknik Direktör Bahri Kaya ile yaptıkları görüşmeler sonunda yeni sezon hazırlıklarına 11 Ağustos’ta başlama kararı aldıklarını söyledi.

Küçükoğlu, takımın 11 Ağustos salı günü toplanacağını ve aynı gün akşam saatlerinde ise sezonun ilk çalışmasını yapacağını söyledi. Küçükoğlu sezon başı hazırlık kampı yeri ve tarihinin ise daha sonra belli olacağını belirtti.

Kırmızı Siyahlı takım Teknik Direktör Bahri Kaya ile üç yıllık sözleşme imzalamasının ardından öncelikle iç transferde kalmasını istedikleri futbolcularla görüşerek biri dışında anlaşma imzalamıştı. Teknik Heyetin kalmasını istediği futbolculardan bir tek Muhammed Rıdvan ile anlaşamayan kırmızı siyahlı takım dış transferde ise arayışlar sürüyor.

Çorum FK’da bayramdan sonra dış transferde bir hareketlenme olması ve belirlenen isimlerle resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.