Çorum FK 11 eksikle Ankaraspor'u ağırlayacak

Çorum FK ligin 14. hafta maçında yarın saat 13’de evinde Ankaraspor’u konuk edecek.

Ligde son iki maçından beraberlikle ayrılan kırmızı siyahlılar tüm eksiklere rağmen Ankaraspor maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor.

Dört maçlık galibiyet serisinin ardından evinde Vanspor ile ardından Somaspor deplasmanında 1-1 berabere kalan Çorum FK’da yarınki maçlar öncesinde de en büyük sorun sakatlıkların çok fazla olması.

Çorum FK’da sakat isimler Abdulhamit, Batuhan, Berkay Can, Kıvanç, Mehmet Gürkan, Muhammet, Muhsin ve Seçgin ile cezalı Umut Kaya yarınki maçta forma giyemeyecekler. Sakatlıkları bulunan Salih Zafer ve Mertcan’ın durumları ise bugün yapılacak son kontroldan sonra belli olacak.

Konuk Ankaraspor ise şampiyonluk iddiası ile başladığı sezonda özellikle evinde kaybettiği puanlarla zirveden uzak kaldı. Teknik Direktör değişikliğinin ardından takımın başına Özcan Kızıltan’a getiren Ankaraspor geçen hafta on kişi kalmasına ve 2-0 geriye düşmesine rağmen Sarıyer ile evinde 2-2 berabere kaldı. Ankaraspor’da kart cezalıları Murat Yılmaz ve Recep Yemişci yarınki maçta forma giyemeyecek.

Grupta zirveden kopmak istemeyen iki takımın zorlu maçını Adana’dan Metehan Alpat yönetecek.

Bu maçta Çorum FK’nın en büyük beklentisi zor süreçte taraftarların vereceği destek. Teknik Direktör Ahmet Yıldırım’ın açıklamasında belirttiği sahada kırılgan futbolculara son düdüğü kadar destek verilmesi gerekliliği. Yönetim taraftarların bilet satış noktalarını şehrin dört ayrı noktasında açarak maça ilgiyi artırmak istedi. Yarın stada gelecek taraftarların doksan dakika boyunca takımlarına verecekleri destek zorlu maçta son derece önemli.

Kırmızı Siyahlı takım tribün liderleride maç için tüm taraftarları stada davet ederek takımlarına destek olmaya çağırdılar