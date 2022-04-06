Çorum FK -1461 Trabzon maçına bilet kampanyası

HARUN AKKAYA

Çorum FK’nın pazar günü sahasında oynayacağı 1461 Trabzon maçına bilet kampanyasını Topuzlar Tekstil ve Ekol Et ve Et Ürünleri 100’er bilet ile başlattı.

Kırmızı Siyahlı takımın play-off yolundaki zorlu maçında taraftar desteği sağlamak için başlatılan kampanyaya ilk destek Topuzlar Ev Tekstil sahibi Tuğrul Topuz ile ekol et ve et ürünleri sahibi Engin Başaran’dan geldi. İki firma kampanyayı 100’er bilet alarak başlattılar.

Kulüpten yapılan açıklamada kampanyaya katkı vermek isteyenler AHLPark içindeki ÇFK Store’den direk biletlerini alabilecekler veya kulüp ile irtibata geçerek katkıda bulunabilecekler.