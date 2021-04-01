Çorum FK 4 nala ⚽

Çorum FK ligin 30. hafta maçında Anagold24 Erzincanspor'a konuk oluyor.

Ligde son 8 maçta yakaladığı büyük çıkış ile play-off potasına iyice yaklaşan Çorum FK bugünki maçtan da istediğini alarak ayrılarak hedefe bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Kırmızı siyahlı takımda sakatlıkları nedeni ile Nafican ve Salih Zafer ile kart cezalıları Ömer Bozan ve Eren Tokat forma giyemiyor.

Karşılaşma Adana bölgesi hakemi Tarık Güldal'in düdüğü ile başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

İlk yarı 0-0 sona erdi.

⚽DAKİKA 78: Sol kanattan gelişen Çorum FK atağında Cengiz ortasında ceza sahası içinde bomboş kalan Sinan topu kafayla ağlara gönderdi: 0-1

DAKİKA 83: Çorum FK 2.gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Sinan, topu Cengiz'e çıkardı. Cengiz'in vuruşu az farkla auta çıktı.

Çorum FK deplasmanda Erzincanspor'u Sinan'ın attığı golle 1-0 yenerek play off yolunda önemli bir adım attı. Ligde 9 maçtır yenilmeyen ve 4 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Çorum FK puanı 49'a çıkararak 6.sırada yer aldı.

Çorum FK haftaya 2.sıradaki Hekimoğlu Trabzon'u ağırlayacak.

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021, 17:17