Çorum FK Adıyamanspor'u konuk ediyor

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK ilk yarıda evinde oynayacağı son maçta yarın saat 13’de Adıyamanspor’u konuk edecek. Ligde son beş haftada dört beraberlik ve bir mağlubiyet alarak zirveden uzaklaşan Çorum FK geçtiğimiz hafta Niğde deplasmanında kazanarak moral bulmuştu.

Hafta başından itibaren Adıyamanspor maçının hazırlıklarını tam kadro olarak sürdüren kırmızı siyahlı takım sezon başından buyana ilk kez bir lig maçına eksiksiz olarak çıkacak. Niğde deplasmanında kazanmanın verdiği moralle Adıyamanspor maçına hazırlanan kırmızı siyahlılar iç sahadaki galibiyet hasretine de bu maçı kazanarak son vermek istiyor.

Ligde evinde son galibiyeti 23 Ekim’da Sarıyer’i 5-0 yenerek alan Çorum FK ardından biri kupa üç lig olmak üzere dört maçta galibiyet sevinci yaşayamayan kırmızı siyahlı takım Adıyamanspor maçını kazanarak bu hasrete son vermek amacında.

Konuk Adıyamanspor ise grupta altı teknik adam değiştiren ancak bir türlü istediği sonuçları alamayan bir takımdı. Beş hafta önce takımın maçına Cüneyt Dumlupınar’ın getirilmesinin ardından dört galibiyet ve bir beraberlik alarak çıkışa geçcen sarı yeşilli takım Çorum FK deplasmanında da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Çorum FK - Adıyamanspor maçını Kocaeli bölgesi hakemi Ömer Tolga Güldibi yönetecek.