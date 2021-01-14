Çorum FK Amed'i elinden kaçırdı

Çorum FK ilk yarının ikinci erteleme maçında evinde Amedspor’u konuk ediyor.

Ligde son haftalarda çıkışa geçen kırmızı siyahlı takım bugün evinde oynayacağı Amedspor maçını kazanarak bu çıkışını devam ettirmek istiyor.

Kırmızı Siyahlı takım Yeni Şehir Stadyumu'nda konuk ettiği Amedspor maçını da kazanarak ikinci yarıya play-off potası ile arasındaki puan farkını kapatmayı devam etmek istiyor. Çorum FK’da Sancaktepe maçında sakatlanan Mehmet Sedef dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Çorum FK-Amedspor maçı Gaziantep bölgesi hakemi Abdullah Volkan Aydın'ın düdüğü ile başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

DAKİKA 13: Konuk Amedspor gole çok yaklaştı. Sağ kanatta boşboş ceza sahası içine giren Halil İbrahim'in şutunu kaleci kornere çeldi.

DAKİKA 16:Oyuna ağırlığını koyan Amedspor sağ kanattan tehlikeli atak geliştirdi. Halil İbrahim'in ceza sahası içine yerden ortasında kaleci topu kornere çeldi.

DAKİKA 28: Çorum FK gole çok yaklaştı. Korner atışında Ertuğrul ortasında kimse topa dokunamadı.

DAKİKA 57: Çorum FK sol kanattan serbest vuruş kazandı. Umut ortasında Salih'in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

⚽DAKİKA 64: Konuk Amedspor Yusuf'un golüyle 1-0 öne geçti.

⚽DAKİKA 70: Cengiz'in golüyle Çorum FK beraberliği sağladı. Sinan'ın ceza sahası içine kafayla indirdiği topta kaleci ile baş başa kalan Cengiz topu ağlara gönderdi. 1-1

⚽DAKİKA 83: Çorum FK Umut'un harika golüyle 2-1 öne geçti. Mikail'in ceza sahası içinde pasında topla buluşan Umut mükemmel bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

⚽DAKİKA 88: Amedspor Mesut'un golüyle beraberliği sağladı: 2-2

Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2021, 16:12