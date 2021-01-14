Çorum FK-Amedspor maçının özet görüntüleri

Çorum FK erteleme maçında evinde Amedspor 2-2 ile berabere kaldı.

İstanbul'da önce Sarıyer ve Sancaktepe'den aldığı puanlarla play off potasına yaklaşmaya çalışan Çorum FK evinde yine play off hesapları yapan Amedspor'u ağırladı. Maçın ilk yarısı dengede geçerken, Amedspor 2, Çorum FK da 1 net pozisyondan yararlanamadı ve ilk yarı 0-0 sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Çorum FK oyuna ağırlığını koysada 64.dakikada 1-0 geriye düştü. Yediği golün şokunu hemen atlatan Çorum FK Cengiz ve hemen ardından Umut'un müthiş golüyle 2-1 öne geçti. Maçın son dakikalarında Çorum FK yine skoru koruyamadı ve maç 2-2 sona erdi.

İşte 2-2 berabere kaldığımız maçın özet görüntüleri...