Çorum FK Antalya’da

HARUN AKKAYA

Çorum FK devre arası kampı için bugün Antalya’da ikinci etap çalışmalarına başlıyor.

Geçtiğimiz hafta Çorum’da başladığı ikinci etap hazırlıklarını önceki tam tamamlayan Çorum FK dün gece saat 02’de Antalya’ya kampa gitti.

Takımda Teknik Direktör Ömer Özer ile antrenörler Zakir Ardahanlı ve Barış Kılıç ile birlikte kaleci antrenörü Sebahattin Çoban görev yapacak. Dün izinli olan futbolcular saat 14’de Antalya Lara’da bulunan Titanic Otel’de toplanacak ve akşam saatlerinde kamptaki ilk antrenmanı yapacaklar.

14 Ocak cuma gününe kadar Antalya’da ikinci yarı hazırlıklarının ikinci etabını tamamlayacak olan Çorum FK aynı gün saat 18’de Antalya’dan uçakla Diyarbakır’a geçecek. Cumartesi günü Diyarbakır’da yapacağı ter antrenmanı ile maçın hazırlıklarını tamamlayacak Çorum FK pazar günü ikinci yarının ilk maçında Diyarbekirspor karşısına çıkacak.

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2022, 11:44