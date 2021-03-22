Çorum FK, Beltaş sponsorluğu devam

HALİL ÖZTÜRK

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın Çorum FK’ya desteği yeni yılda da sürdürüyor. Çorum Belediyesi şirketi Beltaş ile yeni sezon içinde 2 milyon TL olarak sponsorluk anlaşmasına varıldı.

Son iki sezondur Beltaş ile sponsorluk anlaşması imzalayan Çorum FK yeni sezon içinde Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile bir araya geldi. Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yalçın dün sabah saatlerinde Belediye Başkanı Dr. Halil Aşgın ile bir araya geldi.

Yapılan görüşme sonunda Belediye Başkanı Aşgın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Çorum FK’nın her zaman yanında olacaklarını belirterek desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Aşgın yeni sezon için sponsorluk anlaşmasını 2 milyon lira olacağını ve bu paranın her yıl olduğu gibi 12 taksit halinde kulüp hesabına aktarılacağını ve ilk ödemeninde Nisan ayında başlayacağını açıkladı.

Aşgın ayrıca ligin kalan dokuz maçlık periyodunda formaların kollarında Beltaş reklamını karşılığında da kulübe ayrıca 100 bin lira vereceklerini belirtti. Başkan Aşgın, Çorum FK’nın şampiyonluk yolunda umutlarının her hafta giderek arttığını belirterek ‘Adana’da kazandığımız şampiyonlukta olduğu gibi bu yılda kulübümüzün yanındayız. İnşallah play-off oynamya hak kazanırsak Belediye olarak futbolcularımızı motive etmek için prim desteği vereceğiz. Yeterki onlar bu şehri layık olduğu üst liglere taşısınlar’ dedi.

Çorum FK Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yalçın ise Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a bu desteklerinden dolayı teşekkür etti. Yalçın, yaptıkları görüşmede Başkan Aşgın’ın sıcak yaklaşımı ve desteği nedeni ile kendisine tüm Çorum FK camiasına adına şükranlarını sundu ve bu desteğin yeni sezonda daha büyük hedeflere ulaşmak için çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan Çorum FK’nın ana sponsorluk sözleşmesinin formanın hangi bölümüne olacağı daha sonra belli olacak.