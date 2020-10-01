Çorum FK bombayı patlattı

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK forvet transferinde Sinan Kurumuş’ta mutlu sona ulaştı. Genç golcü ile üç yıllık sözleşme imzalandı.

Geçtiğimiz sezon Manisa FK forması altında mücadele eden Sinan Kurumuş ile transfer döneminin ilk gününden itibaren Çorum FK yönetimi kulübü ile olan sözleşmesi nedeni ile bonservis sorununu çözemediği için anlaşma olmamıştı.

Başkan Fatih Özcan hafta başında yaptığı paylaşımda bonservis sorunu nedeni ile Sinan Kurumuş transferinden vaz geçtiklerini açıklamıştı. Önceki gün Çorum’a davet edilen Boluspor’dan Mustafa Batuhan Altuntaş ile anlaşma olmayınca yeniden rota Sinan Kurumuş’a döndü.

Önceki gün yapılan görüşmeler sonunda Manisa FK ile anlaşma sağlaşan kırmızı siyahlı takım futbolcuyu Çorum’a davet etmişti. Dün sabah saatlerinde Çorum’a gelen Sinan Kurumuş ile yapılan görüşmeler sonunda kesin anlaşma sağlandı ve üç yıllık sözleşme imzalandı. Sinan Kurumuş’un lisansının diğer yeni transferlerinki ile birlikte çıkarıldığı açıklandı.

Sinan Kurumuş 1994 İnegöl doğumlu. Ankaragücü takımında 2012’de ilk profesyonel imzayı atan Kurumuş 2013 yılında Beşiktaş’a transfer oldu. Ardından Boluspor, Kahramanmaraşspor, Tepecikspor ve Bayrampaşa kulüplerinde kiralık olarak forma giydikten sonra 2016’da Pendikspor’a transfer oldu. Ardından Kırklarelispor, Hatayspor ve son olarakta geçtiğimiz sezon Manisa FK takımında forma giyen Sinan Kurumuş Süper Lig’de 12 maçta iki gol, 1. ligde 31 maçta 3 gole imza attı., İki kez milli formayı giyen Sinan Kurumuş geçen sezon Manisa FK’da maçta forma giydi ve gol attı.

Kurumuş geçen sezonda Çorum FK maçında son bölümde oyuna girmiş ve takımının ikinci golünü atmıştı.

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2020, 19:34