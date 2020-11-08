Çorum FK'da 13 futbolcunun testi pozitif çıktı

Çorum FK'da Çarşamba günü oynanacak Sancaktepe maçı öncesi yapılan Kovid 19 testinde 13 futbolcunun testi pozitif çıktı.

Kulüp'ten konu ile ilgili yapılan açıklamada; "Çarşamba günü karşılaşacağımız Sancaktepe maçı öncesi futbolcularımız, teknik ekibimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarımızdaki çalışma arkadaşlarımız için bu sabah yapılan Kovid 19 testi sonuçlanmıştır. Yapılan test sonucunda oyuncularımızdan 13 kişinin, teknik heyetimizden de 3 kişinin testi pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan oyuncularımız ve teknik heyetimiz, izolasyona alınıp, tedavilerine başlanmıştır." denildi.

Çorum FK'da 13 futbolcunun testinin pozitif çıkmasının ardından Çarşamba günü oynanacak Sancaktepe maçı TFF tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2020, 20:56