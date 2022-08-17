Çorum FK'da 2 ayrılık

Çorum FK’da teknik heyetin raporu doğrultusunda ayrılık kararı alınan Sefa Akın Başıbüyük ve Kürşat Altunkaya Gümüşhanespor’a bir yıllığına kiralık verildi.

Üç sezondur Çorum FK kadrosunda bulunan genç futbolcu Kürşat Altunkaya yeni sezon kadro yapılanmasında düşünülmediği için ayrılık kararı alınmıştı.

Çorumspor alt yapısında forma giyen ve kırmızı siyahlı takımda profesyonel olduktan sonra milli takıma kadar yükselen Sefa Akın Başıbüyük ise bir süre düşüşün ardından geçtiğimiz sezon Çorum FK A takımında yer aldı ve geçen sezon bir çok maçta forma giydi.

Bu sezon yaş kontenjanı nedeni ile Teknik Heyetin raporu doğrultusunda ayrılık kararı verilen Sefa Akın Başıbüyük de yeni sezon için Gümüşhanespor’a kiralık verildi.

Kulüp sosyal medya hesabından yapılan açıklamada iki futbolcuya yeni kulüplerinde başarılar dilendi.