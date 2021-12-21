Çorum FK'da 3 ayrılık!

Çorum FK’da ilk yarının son maçı öncesinde beklenen ayrılıklar yaşandı. Kırmızı Siyahlı kulüpte Kerem Pala, Mertcan Aşcı ve Atakan Akkaynak ile yollar ayrıldı.

Sezon başında kırmızı siyahlı takımda kadroda bulunması gereken 1999 ve daha küçük doğumlu sporcular kategorisinde alınan üç isimden beklenen verim alınamayınca Teknik Heyetin raporu doğrultusunda üç genç futbolcu ile yollar ayrıldı ve kendilerine kulüp bulmaları istendi.

1999 Muğla doğumlu Kerem Pala Bucaspor, Altınordu, Beşiktaş ve Göztepe alt yapılarında forma giydikten sonra 2018-19 sezonunda Çorum FK’da ilk profesyonel imzayı attı. Sonraki sezon Çorum FK ile şampiyonluk sevinci yaşayan Kerem Pala geçen sezon ise Isparta32spor’a kiralık olarak verilmiş ve bu takımlada 3. ligde şampiyon olmuştu. Bu sezon Çorum kadrosunda kalan Kerem Pala bu sezonun ilk yarısında 17 lig maçında forma giyerken 13’ünde oyuna girerken Türkiye Kupası ile birlikte toplam 392 dakika oyunda kaldı ve iki sarı kart gördü.

Mertcan Aşcı 2000 İstanbul doğumlu bu sezon başında Çorum FK kadrosuna katıldı. Pendikspor alt yapısında oynayan ve ardından profesyonel olan Mertcan Aşcı ardından Çengeköy ve Üsküdar takımlarında forma giydikten sonra bu sezon başı kırmızı siyahlı takımla anlaştı. Ligde 18 maçın 13’ünde kadroda olmasına rağmen forma giyme şansı bulamayan Aşcı Türkiye Kupasında bir maç kırmızı siyahlı formayı giydi.

Sabrican Vural 2001 Giresun doğumlu. Ümraniyespor alt yapısında forma gildikten sonra Altınordu kulübüne transfer oldu profesyonel olduktan sonra 24 Erzincanshor’da kiralık olarak forma giydi. Bu sezon başında ise Altınordu kulübünden Çorum FK’ya transfer oldu. Sezonun ilk yarısında son Adıyamanspor maçı hariç maç kadrolarında yer alan Sabrican 204 dakika ligde 90 dakika kupada olmak üzere toplam 294 dakika kırmızı siyahlı formayı giydi.

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2021, 17:50