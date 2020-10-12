Çorum FK'da 3 pozitif

Çorum FK’da İnegölspor maçı öncesinde yapılan testler sonucunda bir futbolcu ve iki kulüp personelinin pozitif çıktığı açıklandı.

Her maçtan en az iki gün önce yapılan Covid-19 testleri Çorum FK’da yarın oynanacak inegölspor maçı için pazar günü sabah yapıldı. Akşam saatlerinde açıklanan test sonuçlarına göre kırmızı siyahlı takımın kadrosundaki profesyonel futbolculardan birinin ve iki kulüp personelinin testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada testi pozitif çıkan futbolcu ve iki kulüp personelinin ev izalasyonuna alındığı ve tedavilerinin başlandığı açıklandı.

Edinilen bilgilere göre profesyonel kadroda bulunan futbolcu ile iki personelin ciddi bir rahatsızlıkları olmadığı öğrenildi.