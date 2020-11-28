Çorum FK'da 5 futbolcunun testi pozitif çıktı

Çorum FK'da Pazar günü 24 Erzincanspor maçı öncesi yapılan Covid 19 test sonuçları açıklandı. Yapılan test sonuçları sonucu 5 futbolcunun pozitif olduğu belirtildi.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada; "Futbol takımımızın, Misli.com 2.ligin 12.haftasında 29 Kasım Pazar günü kendi sahamızda Anagold 24 Erzincanspor ile oynayacağımız maç öncesinde teknik heyet ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin Covid 19 testi uygulanmıştır. Yapılan testler öncesinde 5 futbolcumuzun testi pozitif sonuçlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve izolasyonuna ilgili protokoller gereğince derhal başlanmıştır." denildi.

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020, 00:38