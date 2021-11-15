Çorum FK'da bir şok daha!

Çorum FK’da bir şok sakatlık haberi de Abdulhamit’ten geldi.

Somaspor maçından sonra dizindeki ağrı nedeni ile dün MR çektiren Abdulhamit’in sol diz çapraz bağlarında kopma şüphesi bulunuyor.

Bu sezon başından bu yana savunmanın göbeğinde değişmeyen isim olarak istikrarlı bir şekilde forma giyen Abdulhamit, Somaspor maçının ardından dizindeki ağrı nedeni ile kontrol amaçlı MR çektirildi. MR sonuçlarının bugün netlik kazanacağı öğrenildi. Bugün yapılacak tetkikler ve görüşmeler sonunda kesin teşhis konulacak. Abdulhamit’in çapraz bağlarında kopuk olması halinde tecrübeli futbolcu sezonu kapatacak.

Kırmızı Siyahlı takımda diğer sakat futbolculardan ise birazda olsa umut veren haberler geliyor. Sakatlıkları bulunan Mertcan Aşcı, Mehmet Gürkan Öztürk, Berkay Can Değirmencioğlu ve Muhammet Fettahoğlu’nun tedavi süreçleri devam ediyor.

Salih Zafer bugünden itibaren takımla çalışmalara başlayacak.

Batuhan Er düz koşulara bugün başlayacak. Seçkin Getbay ve Muhsin ise takımla çalışmalara bugün başlaması bekleniyor. Bu iki futbolcunun Ankaraspor maçında doksan dakika olmasada kısa süre forma giyebileceği öğrenildi.