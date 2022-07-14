Çorum FK'da ikinci Brezilyalı dönemi

Geçtiğimiz yıl Süper Lig takımlarından Altayspor'u çalıştıran Mert Nobre Çorum FK'nın yeni teknik direktörü oldu.

Brezilyalı Mehmet Aurelio'dan sonra Çorum FK'nın ikinci Brezilyalı teknik direktörü olan Mert Nobre, bu yıl Çorum FK'nın başarısı için ter dökecek.

Mert Nobre, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Türk futboluna damga vuran ve Türk pasaportu alarak adını almıştı. 2019 yılında futbolu bırakan Nobre, ilk olarak Akhisar'da yardımcı antrenör olarak görev almıştı. A

rdından Hatayspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapan Nobre, ilk teknik direktörlük görevine ise Gençlerbirliği'nde başlamıştı.

2021 yılında Altayspor'da tekrar yardımcı antrenör olarak göreve başlayan Nobre, Mustafa Denizli'nin istifasının ardından teknik direktörlüğe getirilmişti.

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2022, 12:50