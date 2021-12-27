Çorum FK'da karar günü!

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da Afyonspor maçı sonrasında yaşanan depremin ardından gözler bugün 2. Başkan Mustafa Şeker’in yapacağı toplantıya çevrildi.

Kırmızı Siyahlı takımın ligin ikinci yarısındaki yol haritasının bugün Mustafa Şeker’in basın toplantısında netleşmesi bekleniyor. Yaptığınız görüşmeler sonucunda Çorum FK’nın önünde üç farklı senaryo üzerinde duruluyor.

İlk senaryo Şeker Başkan, Güney Sportif Direktör

Çorum FK’da ilk konuşulan senaryo 2. Başkan Mustafa Şeker’in bugün Başkan olarak göreve gelmesi takımda Sportif Direktör olarak ise Başkan Danışmanı Serkan Güney’in göreve getirilmesi. Bunun içinde yeni görev yapacak teknik heyetinde bu ekip tarafından belirlenerek hafta sonuna kadar takımın başına getirilmesi olabilir.

İkinci senaryo Çorum FK’yı devretmek

İkinci seçenek ise Fatih Özcan ve Mustafa Şeker’in ekonomik olarak ligin ikinci yarısında takımı götürmesinin zorlaşması nedeni ile kulübü devredecek yeni isimler arayışına girilmesi. Bu noktada şirket hisseleri için Özcan ve Şeker’in isteyecekleri rakam çok önemli. Ekonominin şu durumunda bu ihtimal oldukça zor görülüyor.

Üçüncü senaryo küçülmeye gitmek

Kırmızı Siyahlı takımın üçüncü ihtimal ise küçülmeye gitmek. Düşük ihtimal gibi görünsede ara transfer döneminde maliyeti yüksek futbolcuların satılarak küçülmeye gitmek ve düşük bir bütçeli bir takımla ligin ikinci yarısını tamamlamak.

Bu üç seçenek arasında Fatih Özcan ve Mustafa Şeker’in bugün Ankara’da yapacağı görüşme sonunda yol haritası belirlenecek. Fatih Özcan’ın cumartesi günü Afyon’a geldiği ve takımla birlikte olduğu öğrenildi.

Özcan’ın otelde Teknik Direktör Ahmet Yıldırım ile görüştüğü ve maçın ardından görevi bırakacağını açıkladığı Yıldırım’ın da sonuç ne olursa olsun görevi bırakacağını ilettiği öğrenildi.

Fatih Özcan’ın pazar sabahı yaşadığı sıkıntı nedeni ile maçı beklemeden Afyon’dan ayrılarak Ankara’ya döndüğü öğrenildi. Yaşanılan bu sıkıntılı sürecin İnegölspor maçından sonra sosyal medya üzerinden yazılan yorumlar nedeni ile Özcan’ın olaydan kopması ancak devre arasına kadar takımı götürme isteği nedeni ile son basın toplantısını düzenlediği ve devre arasına kadar takımı ayakta tutmayı amaçladığı belirtildi.