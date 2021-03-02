Çorum FK'da Nafican şoku

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın milli futbolcusu Nafican Yardımcı antrenmanda sakatlandı.

Genç futbolcunun dün yapılan çalışma sırasında ikili mücadele sonunda yere düşen Nafican’ın omuzunda kırık olduğu ve sezonu kapattığı açıklandı.

Kırmızı Siyahlı takımın dün tesis sahasında yapılan antrenman sırasında Abdulhamit ile girdiği ikili mücadele sonunda yere düşen ve acı içinde yerde kalan Nafican’a yapılan ilk muayenenin ardından antrenmanı bırakarak tesislere geçti.

Burda yapılan kontroller sonunda hastaneye götürülen ve röntgen ve mr çekimi yapılan Nafican’ın sol omuzunda kırık tesbit edildi. Hemen tedavisine başlanan Nafican Yardımcı’nın yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalacağı ve sezonu büyük oranda kapattığı açıklandı.

İki kez ümit milli takıma çağrılan ve önümüzdeki hafta içinde de Katar’da yapılacak iki hazırlık maçı kadrosunda yer alan ve pasaport işlemlerini tamamlayan genç futbolcunun sakatlık haberi camiada büyük üzüntüye neden oldu.