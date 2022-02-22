Çorum FK'da sakatlık şoku!

Sakatlıklarla başı dertte olan Çorum FK'da 3 futbolcu daha yarınki Bayburtspor maçında forma giyemeyecek. Çorum FK’da sakatlardan kötü haberler gelmeye devam ediyor.

Sivas Belediyespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Halil İbrahim’in sağ arka adelesinde birinci derece zorlama ve ödem tesbit edildi. Yarınki maçta riske edilmesi halinde yırtık olma ve uzun süreli sahalardan uzak kalma ihtimali bulunan futbolcu yarınki maçta bu yüzden riske edilmeyecek.

Yine Sivas maçında sakatlanarak oyundan çıkan Recep Türköz’ün sol kasık ve kalça çevresinde yaygın ödem ve zorlanma tesbit edildi. Bu futbolcunun ise tedavi sürecinin devam ettiği ve yarınki Bayburtspor maçında forma giyme ihtimali bulunuyor.

Kaleci Hasan Hüseyin’in ise sağ kasık tendonunda ılımlı ödem ve zorlanma tesbit edildi. Maçın ardından tedavisi yapılan tecrübeli file bekcisinin yarınki maçta forma giymesi bekleniyor.

Mertcan’ın da adelesinde sertleşme nedeni ile iki gündür takımdan ayrı düz koşu yaptığı ve durumunun yarın belli olacağı açıklandı. Cezalı Berkay ve hasta Batuhan da Bayburtspor maçında forma giyemeyecek isimler.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2022, 11:42