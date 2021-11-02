HARUN AKKAYA

Haftasonu zorlu Muğla deplasmanında Bodrumspor ile karşılaşacak olan Çorum FK'da sakatlık şoku yaşanıyor.

Sezon başında büyük ümitlerle transfer edilen ancak beklentilerin uzağında kalan Batuhan Er'in bugün çekilen mr sonucunda arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi.

Batuhan Er'in 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Defansın bel kemiği Salih Zafer Kurşunlu'da ise belde darbeye bağlı sinir zedelenmesi tespit edildi. Salih Zafer'in de yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.