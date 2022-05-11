Çorum FK'da yaprak dökümü başladı

Çorum FK'da sezonun bitmesiyle Teknik Direktör Ergün Penbe ve Sportif Direktör Yakup Ateş takımdan ayrıldı.

Çorum FK'ya önümüzdeki sezon için başarılar dileyen Teknik Direktör Ergün Penbe; "Yaşadığımız bütün olumsuzluklara rağmen Play-Off potasının sadece 1 puan gerisinde kalarak sezonu tamamladık. Çorum FK camiasına Play-Off heyecanını yaşatmayı çok isterdim. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Çorumlular ve Çorum FK camiasına, Sportif Direktör Yakup Ateş'e, tüm personelimize, sporcu kardeşlerime, bizleri yalnız bırakmayan herkese ve her anımda yanımda olan teknik ekibime teşekkürlerimi sunuyorum."

Yakup Ateş ise sosyal medya hesabından "Ateşten gömleği giymek için geldiğimiz Çorum FK'daki sportif direktörlük görevinden sezonun bitmesiyle ayrılmış bulunuyorum. Yaşadığımız bütün olumsuzluklara rağmen Play-Off potasının sadece 1 puan gerisinde sezonu tamamladık. Bu camiaya Play-Off heyecanı yaşatamadığımı için şahsım adına özür diliyorum. Görevde bulunduğumu sürece bizlere bir an olsun desteğini esirgemeyen cefakar taraftarlarımız başta olmak üzere Çorum şehrine ve bütün Çorumlulara teşekkür ediyorum. Teknik direktörümüz Ergün Penbe ve ekibine, futbolculara ve kulüp personeline ayrıca teşekkür ediyorum. İstemeden de olsa üzdüğüm, kırdığım olduysa affola. Haklarınızı helal edin. Saygılarımla..." ifadelerini kullandı.