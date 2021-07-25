Çorum FK'dan bir bomba daha!

HALİL ÖZTÜRK

Murat Yıldırım’ın transferinin ardından hız kazanan görüşmelerin büyük oranda tamamlandığı ve bu tecrübeli futbolcunun da yarın resmi imzayı atması bekleniyor.

Çorum FK’nın transferdeki yeni rotası Burak Çalık. Tecrübeli futbolcu ile görüşmelerin sürdüğü ve belli bir noktaya geldiği öğrenildi. Kanat oyuncusu transferi için arayışlarını sürdüren Çorum FK’da Murat Yıldırım’ın transferinin ardından zor gibi görülen Burak Çalık transferinde olumlu gelişmeler yaşandı.

Murat Yıldırım’ın da arkadaşı olan Burak Çalık ile temasa geçen Çorum FK yönetimi görüşmelerin olumlu yönde devam ettiği ve bu hafta içinde kesin anlaşmanın sağlanması bekleniyor,

1989 Erzincan doğumlu Burak Çalık Erzincanspor’un ardından Altaspor, Samsunspor, Adanaspor, Balıkesirspor, Adana Demirspor, Denizlispor ve son olarakta geçtiğimiz sezon Samsunspor formalarını giydi. Kariyerinde 270 1. Lig 20 Türkiye Kupası, 17 Süper Lig ve 15 2. lig toplam 322 maçı bulunan Burak Çalık toplam 85 gol attı.

Çorum FK taraftarlarıda bu transferin gerçekleşmesi için sosyal medya üzerinden yoğun bir kampanya başlattı.

Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise bomba transferin bugün saat 19.19’da açıklanacağı paylaşıldı.

Paylaşımda Başkan Fatih Özcan’ın gönderdiği mektup açılıyor ve ‘RotaKupa’ sloganıyla çıktığımız bu şampiyonluk yolunda bizimle omuz omuza savaşmaya seni de davet ediyorum’ notu yazılı. Notla birlikte Çorum FK formasıda gönderiliyor. Bu görüntülerin sonunda ise bugünki tarih atılıyor ve yine 19.19 saat ibaresi yer alıyor.

Murat Yıldırım’ın transferinde de aynı paylaşımı yapan Çorum FK’nın bu açıklaması Burak Çalık’ın da bugün Çorum’a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor,

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2021, 17:18