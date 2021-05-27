Çorum FK'dan bir transfer daha

Yeni sezona iddialı ve güçlü bir takım kurmayı hedefleyen Çorum FK, ikinci transferini yine Uşakspor'dan yaptı.

Dün Amedspor Teknik Direktörü Ayhan Atik ile anlaşan Çorum FK, bugün de kadrosunu iki isimle güçlendirdi. Uşakspor'dan forvet Mehmet Gürkan Öztürk'ün ardından orta sahaya yine Uşakspor'dan Seçkin Getbay'ı transfer etti. Getbay ile 2 yıllık anlaşma imzalandı.

Kariyerinde 301 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu 50 gole imza attı.

Getbay sırasıyla Hacettepe, Fethiyespor, Gençlerbirliği, Giresunspor, Ünyespor, Yeni Malatya, Gaziosmanpaşa, Aydınspor, Göztepe, Sarıyer, Niğde Anadolu FK, Keçiöğrengücü, Uşakspor formaları giydi.



Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2021, 16:29