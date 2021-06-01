Çorum FK'dan defansa iki takviye

Transfere hızlı başlayan Çorum FK, defansa iki takviye yaptı.

Çorum FK, geçtiğimiz yıl Uşakspor'da forma giyen sol bek İsmet Benli ile 2, geçtiğimiz yıl Amedspor'da forma giyen sağ bek Serkan Yavuz ile de 3 yıllık anlaşma imzaladı.

32 yaşındaki İsmet Benli kariyerinde 162 maça çıkarken sırasıyla TKİ Tavşanlıspor, Afyonkarahisarspor, Afyonspor ve Uşakspor formaları giydi.

25 yaşındaki sağ bek Serkan Yavuz ise kariyerinde 144 maça çıktı. Yavuz sırasıyla Menemenspor, Beşiktaş, HEASK, Sivas BLD, Bandırmaspor ve Amed Sportif formaları giydi.