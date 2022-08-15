Çorum FK'dan genç takviye

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın Bolu kampına katılan Gürkan Okan’dan üç yıllık imza.

Genç futbolcunun teknik heyetin raporu doğrultusunda yapılan görüşme sonunda kendisi ile üç yıllık profesyonem sözleşme imzalandı.

2003 Gaziantep doğumlu Gürkan Okan kırmızı siyahlı takımın U 19 takımında Süper Lig'de 53 maçta forma giydi ve altı gol attı.

Süper Lig’de ise bir maç kadro yapan genç futbolcu teknik heyetin raporu doğrultusunda üç yıllık anlaşmaya imza attı. Gürkan Okan sol stoper mevkiinde forma giyiyor.