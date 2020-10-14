Çorum FK'dan muhteşem geri dönüş

Lige kötü başlangıç yapan Çorum FK beşinci hafta maçında İnegölspor ile deplasmanda karşılaşıyor.

3 maçta bir puan alabilen kırmızı siyahlılar İnegölspor deplasmanında kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Çorum FK’da sakat Kerem Pala dışına eksik futbolcu bulunmuyor. Ev sahibi İnegölspor’da sıkıntılı başladığı ligde henüz galibiyeti yok.

İnegöl İlçe Stad’ında oynayacağı maçta Batman bölgesi genç hakemi Mehmet Terece düdük çalıyor. Maçın yardımcı hakemleri ise Mardin’den Selman Timur ve Batman’dan Mustafa Yüksel. Maçın dördüncü hakemi ise Bingöl’den Yusuf Aydın.

⚽ DK 21: İnegölspor atağında ceza sası içinde topla buluşan Ali Aydemir sol çaprazdan vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

DK 40: Çorum FK, 3 oyuncu birden değiştirdi. Mehmet Sedef'in yerine Nafican Yardımcı, Muhammed Fettahoğlu'nun yerine Onur Kolay, Mete Yıldız'ın yerine Kerem Çağatay oyuna girdi.

DK 45: İlk yarı İnegölspor 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

DK 65: Çorum FK'da 2 oyuncu değişikliği. Cengiz Ötkün'ün yerine Kıvanç Kaya, Yılmaz Can'ın yerine Mikail Albayrak girdi.

⚽ DK 67: Çorum FK penaltıdan Umut Kaya'nın attığı golle farkı 1'e indirdi.

⚽ DK 83: Çorum FK penaltıdan Sinan Kurumuş'un attığı golle eşitliği sağladı: 2-2

⚽ DK 90: Çorum FK Kıvanç'ın ceza sahası dışından attığı golle 3-2 öne geçti.

MAÇ SONA ERDİ....

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2020, 17:26