Çorum FK'dan orta sahaya takviye

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK orta saha transferinde kararını verdi Atakan Cangöz ile iki yıllık anlaşma imzaladı.

30 yaşındaki tecrübeli futbolcu son olarak geçtiğimiz sezon Serik Belediyespor formasını giyiyordu.

1992 İstanbul doğumlu Atakan Cangöz Antalyaspor alt yapısında 2009-10 sezonunda başlayan futbol hayatında ilk olarak kırmızı beyazlı kulüpte forma giydikten sonra Fetniyespor, Evrensekispor, Etimesgut Belediyespor, Kızılcabölükspor, Kemerspor 2003 ve Serik Belediyespor takımlarında kiralık olarak oynadıktan sonra geçtiğimiz sezon Serik Belediyespor bonservisi ile tecrübeli futbolcuyu kadrosuna kattı.

Süper Lig’de 1, 3. ligde 127, 2. ligde 69, Türkiye Kupası'nda 11 ve 3. lig play-off’da ise beş maçta forma giyen ve toplam 15 bin 390 dakika oyunda kalan Atakan Cangöz 11 gol attı.

Hafta sonunda yapılan görüşmeler sonunda Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu ile resmi sözleşmeyi imzalayan Atakan Cangöz dün akşam yapılan antrenmanla yeni takımı ile çalışmalara başladı.